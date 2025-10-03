Inter la Questura sblocca il tifo | scelto il match per il ritorno della Curva Nord al Meazza
Nelle prime giornate di campionato si è fatta sentire l’assenza della Curva Nord nei match casalinghi dell’Inter, per via dell’Inchiesta che ha portato a diversi arresti nell’operazione Doppia Curva. Stando a quanto riportato da FCINTER1908, però, la questura, come fatto già con il Milan nel match contro il Napoli, sarebbe pronta a dare il via libera anche al tifo più caloroso dei nerazzurri. Infatti, già nel match contro la Cremonese, gli esponenti della Curva Nord saranno autorizzati ad apporre uno striscione nella zona del secondo anello verde, ma per rivedere quella parte di stadio piena ci sarà ancora da attendere. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - questura
Ieri ho partecipato con piacere alla conferenza stampa di presentazione della 2ª edizione di “Operazione Felicità”, organizzata dall’Associazione Il Mito di Efesto APS e dall’Automobile Club Bari-BAT, con la collaborazione della Questura di Bari. Questo event - facebook.com Vai su Facebook
Si sblocca la questione tifo anche per l'Inter: quando dovrebbe rientrare la Curva Nord - Dopo il ritorno della Curva Sud contro il Milan, lo stadio San Siro dovrebbe tornare "alla normalità" anche per quel che riguarda i colori nerazzurri: non già contro la Cremonese domani ma in occasion ... Da msn.com
FCIN1908 / San Siro, un primo ok della Questura sblocca la questione tifo: la partita chiave - La stagione dell'Inter è partita senza il sostegno del tifo nerazzurro massiccio a San Siro. Lo riporta msn.com