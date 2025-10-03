Inter la Questura sblocca il tifo | scelto il match per il ritorno della Curva Nord al Meazza

Nelle prime giornate di campionato si è fatta sentire l’assenza della Curva Nord nei match casalinghi dell’Inter, per via dell’Inchiesta che ha portato a diversi arresti nell’operazione Doppia Curva. Stando a quanto riportato da FCINTER1908, però, la questura, come fatto già con il Milan nel match contro il Napoli, sarebbe pronta a dare il via libera anche al tifo più caloroso dei nerazzurri. Infatti, già nel match contro la Cremonese, gli esponenti della Curva Nord saranno autorizzati ad apporre uno striscione nella zona del secondo anello verde, ma per rivedere quella parte di stadio piena ci sarà ancora da attendere. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

