Inter Cremonese | si può risolvere il ballottaggio per il sostituto di Thuram L’idea di Chivu

Inter News 24 Inter Cremonese: Sky sicuro! Scelto il sostituto di Thuram per la gara di campionato. Si scioglie il ballottaggio in attacco. Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, l’ Inter ha svolto la rifinitura mattutina al centro sportivo di Appiano Gentile. Come di consueto non ci sono state prove di formazione chiare, ma l’attenzione è tutta rivolta a chi affiancherà in attacco Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, in assenza di Marcus Thuram, fermato da un infortunio muscolare. Il nome più accreditato sembra essere quello di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 ed ex Parma, che finora non è mai partito titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cremonese: si può risolvere il ballottaggio per il sostituto di Thuram. L’idea di Chivu

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

Inter-Cremonese, pronostico risultato esatto: i numeri parlano chiaro, la differenza è una - facebook.com Vai su Facebook

#Inter e #Cremonese avversarie per la 17esima volta in Serie A: precedenti a tinte nerazzurre. Nelle sfide a San Siro... - X Vai su X

Cremonese, Nicola: "Vardy e Sarmiento ci saranno contro l'Inter, Audero no. Dobbiamo ribaltare la visione" - L'allenatore della Cremonese, Davide Nicola, è stato protagonista al centro sportivo Arvedi della conferenza stampa della vigilia della partita di Milano contro l'Inter, in ... Da msn.com