Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. L’ Inter si avvicina alla sfida con la Cremonese con quasi tutti gli uomini a disposizione. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’unico indisponibile resta Marcus Thuram, fermato da un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. L’attaccante francese, classe 1997, ha già iniziato le terapie specifiche per ridurre i tempi di recupero, ma non sarà della partita. Il suo rientro è atteso dopo la sosta, in tempo per il big match contro il Napoli del 25 ottobre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Cremonese, si cambia rispetto alla Champions: Chivu si affida a questi ritorni