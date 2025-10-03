Inter Cremonese probabile formazione | scelto il partner di Lautaro
Inter Cremonese probabile formazione. L’ Inter si prepara a chiudere il ciclo di impegni ravvicinati prima della sosta per le nazionali. Sabato alle 18, a San Siro, i nerazzurri ospiteranno la Cremonese, squadra ancora imbattuta in campionato e pronta a dare battaglia. Cristian Chivu, fedele alla sua linea di gestione del gruppo, sembra intenzionato a proseguire con il turnover, una scelta che finora ha garantito risultati e continuità. Il tecnico ha infatti dimostrato di saper ruotare i suoi uomini senza perdere efficacia. Nelle ultime quattro vittorie consecutive, tra campionato e Champions, l’ Inter ha cambiato pelle più volte: prima con due innesti, poi fino a sette novità contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
#Inter e #Cremonese avversarie per la 17esima volta in Serie A: precedenti a tinte nerazzurre. Nelle sfide a San Siro... - X Vai su X
?Juventus-Milan, domenica 5 ottobre alle 20:45 Eppoi un un weekend da veri tifosi: Verona-Sassuolo, venerdì 3 ottobre alle 20:45 Inter-Cremonese, sabato 4 ottobre alle 18:00 Atalanta-Como, sabato 4 ottobre alle 20:45 Napoli-Genoa, domenica 5 ott Vai su Facebook
Inter-Cremonese: dove vederla, formazioni e precedenti - Probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming, precedenti e sfida tra sorprese. Si legge su lifestyleblog.it
Probabili formazioni di Inter-Cremonese: Thuram out - Reduce dall’ottimo successo in Champions League contro lo Slavia Praga, l’Inter si appresta a chiudere questo primo importante ciclo di partite alla vigilia di una nuova sosta del mese di ottobre dedi ... passioneinter.com scrive