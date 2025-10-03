Inter-Cremonese Nicola | Loro i più forti sanno fare di tutto
L’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, si è espresso sulla gara di di domani tra i suoi e l’Inter a San Siro. Il match andrà in scena domani, sabato 4 ottobre, alle 18. CONSAPEVOLEZZA – “ Noi una squadra coraggiosa? No, dobbiamo diventare consapevoli di quello che possiamo fare. Lo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
Inter-Cremonese, doppio forfait per Nicola: di chi si tratta - Tegola per la Cremonese: Davide Nicola non avrà a disposizione due titolari per il match con l’Inter di domani ... spaziointer.it scrive
Inter-Cremonese, Nicola: "Andiamo a imparare dai più forti, sanno fare tutto" - L'allenatore della Cremonese sulla sfida di San Siro: "Sfidiamo un'Inter molto forte, la classica squadra che sa fare tutto e tutto molto bene. Come scrive sport.sky.it