Inter-Cremonese | Nicola a San Siro da imbattuto ma Chivu ha cambiato marcia

I grigiorossi hanno già vinto al Meazza, contro il Milan, all'esordio in campionato. I nerazzurri puntano su Pio Esposito che si è sbloccato contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Cremonese: Nicola a San Siro da imbattuto, ma Chivu ha cambiato marcia

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

Inter Cremonese, Nicola senza un calciatore: la situazione infortunati prima di San Siro - Inter Cremonese: I grigiorossi si preparano alla sfida contro l'Inter con un solo assente: il centrocampista Collocolo, ancora ai box La Cremonese si avvicina con concentrazione e determinazione alla ...

Inter-Cremonese: dove vederla, formazioni e precedenti - Probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming, precedenti e sfida tra sorprese.