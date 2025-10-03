Inter Cremonese la statistica record di Nicola spaventa i nerazzurri! Ad ottobre questa media punti

Inter News 24 Inter Cremonese, Davide Nicola pronto a sfruttare il mese di ottobre. In carriera è il mese in cui ha ottenuto la media punti maggiore. Dopo un agosto da sogno, con le vittorie contro Milan e Sassuolo, e un settembre che ha visto la Cremonese conquistare tre pareggi importanti, domani per la squadra di Davide Nicola iniziano gli impegni di ottobre. Il tecnico piemontese, che ha sempre trovato buone soddisfazioni in questo mese, che in questa stagione parte con la sfida contro l’ Inter a San Siro della sesta giornata di Serie A. Storicamente, ottobre è un mese che porta bene al mister, il cui bilancio in carriera evidenzia numeri molto positivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

