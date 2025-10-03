Inter Cremonese la probabile formazione di Chivu | si punta sull’alternanza in questo ruolo
Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu, reduce dalle fatiche di campionato e Champions, è pronta a tornare in campo domani contro la Cremonese. L’assenza di Marcus Thuram, ancora fermo ai box, impone al tecnico nerazzurro soluzioni alternative in attacco. La strada tracciata è chiara: fiducia a chi ha già dimostrato di saper rispondere presente. Ecco perché al fianco del capitano Lautaro Martinez ci sarà Ange-Yoan Bonny, punta francese classe 2003, arrivata dal Parma in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
#Inter e #Cremonese avversarie per la 17esima volta in Serie A: precedenti a tinte nerazzurre. Nelle sfide a San Siro... - X Vai su X
?Juventus-Milan, domenica 5 ottobre alle 20:45 Eppoi un un weekend da veri tifosi: Verona-Sassuolo, venerdì 3 ottobre alle 20:45 Inter-Cremonese, sabato 4 ottobre alle 18:00 Atalanta-Como, sabato 4 ottobre alle 20:45 Napoli-Genoa, domenica 5 ott Vai su Facebook
Inter-Cremonese Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Da tre sono passate a quattro le vittorie di fila per l’Inter dopo un avvio di stagione a dir poco complicato. ilmattino.it scrive
Probabili formazioni di Inter-Cremonese: Thuram out - Reduce dall’ottimo successo in Champions League contro lo Slavia Praga, l’Inter si appresta a chiudere questo primo importante ciclo di partite alla vigilia di una nuova sosta del mese di ottobre dedi ... Si legge su passioneinter.com