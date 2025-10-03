Inter Cremonese la probabile formazione di Chivu | si punta sull’alternanza in questo ruolo

Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu, reduce dalle fatiche di campionato e Champions, è pronta a tornare in campo domani contro la Cremonese. L’assenza di Marcus Thuram, ancora fermo ai box, impone al tecnico nerazzurro soluzioni alternative in attacco. La strada tracciata è chiara: fiducia a chi ha già dimostrato di saper rispondere presente. Ecco perché al fianco del capitano Lautaro Martinez ci sarà Ange-Yoan Bonny, punta francese classe 2003, arrivata dal Parma in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

