Inter- Cremonese andrà in scena domani, sabato 4 ottobre alle ore 18:00. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro, rispondendo alle domande inerenti a due argomenti in particolare. L’infortunio di Thuram e la titolarità di Bonny sono stati i motivi di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter-Cremonese, la conferenza stampa di Chivu alla vigilia