Inter News 24 Inter Cremonese, i dubbi di formazione di Nicola: Mussolini insidia Zerbin, mentre Vardy. Le ultime sull’avversario dei nerazzurri. Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha confermato che Emiliano Audero non sarà disponibile per il match contro l’ Inter, a causa di un fastidio che non ha richiesto un infortunio serio ma che lo ha costretto a fermarsi per precauzione. Il portiere titolare della squadra grigiorossa tornerà dopo la sosta. In conferenza stampa, Nicola ha precisato che Silvestri sarà titolare, e la difesa a tre vedrà schierati Ceccherini, Baschirotto e Bianchetti, con Pezzella sulla fascia sinistra e Floriani Mussolini che insidia la posizione di Zerbin a destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

