Inter Cremonese dove vederla | Sky o DAZN

Inter Cremonese dove vederla. Archiviata la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga, l’ Inter si concentra nuovamente sul campionato di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu ospiteranno la Cremonese nella sesta giornata, un match che vede le due squadre appaiate a quota 9 punti dopo le prime cinque giornate. Il fischio d’inizio è previsto per sabato 4 ottobre alle ore 18 a San Siro, con la formazione di casa determinata a proseguire la striscia positiva. Inter Cremonese dove vederla su Sky o Dazn?. La sfida tra Inter e Cremonese sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, disponibile su smart TV compatibili, console come PlayStation e Xbox e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

