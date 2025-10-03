Inter Cremonese doppia assenza pesante per Nicola | due titolarissimi fuori dai convocati per infortunio!
Inter News 24 Ecco di chi si tratta. Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta a San Siro contro l’ Inter, gara valida per la sesta giornata di Serie A. L’allenatore dovrà fare a meno di Emil Audero e Filippo Terracciano: entrambi sono stati esclusi dalla convocazione per infortuni muscolari. In porta, Marco Silvestri prenderà il posto di Audero, mentre Terracciano, difensore italiano, non sarà disponibile per la sfida. Nonostante queste assenze, Nicola potrà contare sull’esperienza di Jamie Vardy, attaccante inglese, che è stato incluso nella lista dei 23 giocatori a disposizione. 🔗 Leggi su Internews24.com
