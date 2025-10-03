Inter Cremonese conferenza stampa Chivu | orario e dove vederla

Inter Cremonese conferenza stampa Chivu. Dopo la convincente vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga, l’ Inter è pronta a rientrare in clima campionato. I nerazzurri torneranno a San Siro sabato alle 18:00 per affrontare la Cremonese, gara valida per la 6ª giornata di Serie A. Un impegno importante per proseguire la striscia positiva e confermare l’ottimo momento di forma della squadra di Cristian Chivu. Come da tradizione, la vigilia del match sarà scandita dalle parole del tecnico. L’allenatore nerazzurro parlerà in conferenza stampa venerdì 3 ottobre alle ore 14:00, presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it