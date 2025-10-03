Inter Cremonese conferenza Chivu | Chi al posto di Thuram? Al 90% ho scelto Cremonese squadra organizzata

Inter Cremonese conferenza Chivu. L’Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo a San Siro contro la Cremonese. L’obiettivo è chiaro: conquistare tre punti per arrivare alla seconda sosta stagionale con cinque vittorie consecutive tra Serie A e coppe. Alla vigilia, l’allenatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa toccando tutti i temi più caldi. Chivu ha sottolineato i progressi della squadra nella fase arretrata: “Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. C’è più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Io parto sempre dal fatto di non subire gol: voglio una squadra organizzata e con tanta voglia di non concedere nulla”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

