Inter Cremonese Chivu pronto a sorprendere tutti | dubbio in attacco ma la novità arriva a centrocampo!

Inter News 24 Ecco di cosa si tratta. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, sta ancora valutando la formazione per la sfida di domani contro la Cremonese. Come riportato dall’inviato di Sky Sport, uno dei principali dubbi riguarda il reparto offensivo, con Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito in ballottaggio per affiancare Lautaro Martínez. I due attaccanti hanno caratteristiche diverse e potrebbero portare soluzioni differenti, ma entrambi potrebbero offrire un piano di gioco interessante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cremonese, Chivu pronto a sorprendere tutti: dubbio in attacco ma la novità arriva a centrocampo!

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

#Inter e #Cremonese avversarie per la 17esima volta in Serie A: precedenti a tinte nerazzurre. Nelle sfide a San Siro... - X Vai su X

?Juventus-Milan, domenica 5 ottobre alle 20:45 Eppoi un un weekend da veri tifosi: Verona-Sassuolo, venerdì 3 ottobre alle 20:45 Inter-Cremonese, sabato 4 ottobre alle 18:00 Atalanta-Como, sabato 4 ottobre alle 20:45 Napoli-Genoa, domenica 5 ott - facebook.com Vai su Facebook

Cremonese, Nicola: "Vardy è pronto, Audero no. Chivu ha dimostrato grandi cose" - L'allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato alla vigilia della difficile trasferta a San Siro contro l'Inter: "Domani servira coraggio, e ... Da sportmediaset.mediaset.it

Inter-Cremonese, è il suo momento: Chivu pronto a farlo debuttare da titolare - I nerazzurri si preparano alla gara contro la Cremonese, ma l'assenza di Thuram potrebbe cambiare i piani di Chivu ... Lo riporta spaziointer.it