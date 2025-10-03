Inter Cremonese Chivu manda un messaggio ai suoi per alzare l’asticella dell’attenzione | ecco i pericoli maggiori per domani

Inter News 24 Inter Cremonese, Chivu manda un messaggio ai suoi. In conferenza stampa alla vigilia del match queste le parole del tecnico sulle difficoltà. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita, valida per la sesta giornata della Serie A, contro la Cremonese, squadra che ha sorpreso più di una volta per la sua solidità e astuzia tattica. Il tecnico rumeno ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi giocatori, sottolineando l’importanza di alzare l’asticella dell’attenzione per evitare sorprese e affrontare al meglio una squadra che, pur non essendo tra le più quotate, è molto pericolosa nella sua organizzazione e determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

