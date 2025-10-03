Inter-Cremonese Chivu lancia Bonny | probabili formazioni e orari tv

Milano, 3 ottobre 2025 – Quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions e due classifiche che iniziano a sorridere. In Serie A, l’Inter ha recuperato punti sulle prime dopo le sconfitte con Udinese e Juve, mentre in Champions è arrivato il punteggio pieno grazie ai successi su Ajax e Slavia Praga: Christian Chivu vuole ingranare la quinta e proverà a farlo sabato alle 18 a San Siro contro la Cremonese, reduce da un buon avvio di stagione. La risalita nerazzurra è arrivata con i gol davanti, ma soprattutto con la difesa dietro visti i cinque clean sheet nelle ultime nove partite di Serie A, ovvero tanti quanti erano stati accumulati nelle precedenti diciassette partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

