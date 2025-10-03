Inter-Cremonese Chivu | Abbiamo trovato equilibrio Ora niente egoismi
Milano, 3 ottobre 2025 – Dopo quattro successi consecutivi tra campionato e Champions League, l'Inter si avvicina a un nuovo impegno domani alle 18 contro la Cremonese, a San Siro. "Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto - dice Cristian Chivu in conferenza stampa -. Abbiamo più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento perché parto sempre dal fatto di non subire gol, di essere organizzati, attenti". Sarà assente Thuram per infortunio. "Stava bene, si divertiva. Ci dispiace perderlo, ma non è un infortunio gravissimo. Serve solo un po' di tempo. Bonny titolare? Non lo so. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
