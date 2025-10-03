Inter-Cremonese Bianchetti | Giocare a San Siro è bellissimo

Ilprimatonazionale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano grigiorosso  Matteo Bianchetti ha parlato della gara della sua Cremonese  contro l’Inter, sua ex squadra. CREMO-LEICESTER? – “ Fare come il Leicester e vincere il campionato? No, non si può fare: loro hanno compiuto un’impresa irripetibile, mentre il nostro scudetto è la salvezza. Poi tutto quello che verrà, se L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

