Inter Cremonese all’orizzonte | Frattesi scalpita

Mancano poco più d 24 ore al ritorno in campo dell’Inter, che si è lasciata alle spalle la vittoria per 3-0 con lo Slavia Praga. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via come dimostrato nelle ultime quattro uscite, continuando a risalire la china di una classifica che inizia piano piano a soddisfare l’ambiente. I nerazzurri desiderano concludere in bellezza questa fase di partite prima della sosta per le Nazionali. L’ultima uscita pre pausa è quella con la Cremonese, in programma domani 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una gara estremamente delicata, contro un cliente che sta dando prova di essere ostico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Cremonese all’orizzonte: Frattesi scalpita

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

