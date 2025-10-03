Inter Chivu tra titolari e rotazioni
Sull’alternanza dei giocatori dell’Inter In conferenza stampa Christian Chivu ha parlato della situazione dell’Inter, approfondendo la situazioe dei titolari “Faccio quello che mi sento e che reputo sia più giusto nella gestione del gruppo. Soprattutto se si gioca ogni tre giorni. Non esistono regole o limiti. Quello che non sappiamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - chivu
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
#Inter, #Chivu: "L'infortunio di #Thuram non è gravissimo. Ho un'idea per il partner di Lautaro" - X Vai su X
L'Inter di Cristian Chivu si appresta ad affrontare la Cremonese a San Siro senza Marcus Thuram: al suo posto ci sarà Bonny. - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Inter, non ho regole. Mischio le carte in allenamento, li voglio incazzati" - L’ Inter si prepara a tornare in campo per la sesta giornata di Serie A: domani, sabato 4 ottobre, i nerazzurri ospiteranno la Cremonese a San Siro con calcio d’inizio alle ore 18. Riporta tuttosport.com
Chivu pre Inter Slavia Praga: «Abbiamo bisogno di continuità. Domani incontro importante» - Chivu carica l’Inter alla vigilia: «Serve continuità, domani match insidioso» In conferenza stampa alla vigilia del match Inter – Slavia Praga, valevole per la seconda giornata di Champions League, Cr ... calcionews24.com scrive