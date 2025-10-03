Sull’alternanza dei giocatori dell’Inter In conferenza stampa Christian Chivu ha parlato della situazione dell’Inter, approfondendo la situazioe dei titolari “Faccio quello che mi sento e che reputo sia più giusto nella gestione del gruppo. Soprattutto se si gioca ogni tre giorni. Non esistono regole o limiti. Quello che non sappiamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu tra titolari e rotazioni