Inter-Cremonese è alle porte e alle ore 18:00 del 4 ottobre andrà in scena il match valido per la 6ª giornata di Serie A. Cristian Chivu si è dunque recato in sala conferenza per le consuete domande dei giornalisti alla vigilia del match. 7 minuti fa 3 Ottobre 2025 15:56 3:56 pm A che punto sono Bonny e Pio Esposito?. “ A Bonny manca solo la titolarità, ma è subentrato in ogni partita e prima o poi toccherà anche a lui giocare dall’inizio. È un bel giocatore. Loro sanno la mia stima e ciò che penso, io i ragazzi giovani me li curo perché credo in loro e nella loro motivazione. so quanto è importante avere un gruppo con esperienza, ma anche i ragazzi giovani danno fame e energia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Chivu: “Diouf ha bisogno di tempo, a Bonny manca solo la titolarità”