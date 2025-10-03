Inter Chivu | Diouf ha bisogno di tempo a Bonny manca solo la titolarità
Inter-Cremonese è alle porte e alle ore 18:00 del 4 ottobre andrà in scena il match valido per la 6ª giornata di Serie A. Cristian Chivu si è dunque recato in sala conferenza per le consuete domande dei giornalisti alla vigilia del match. 7 minuti fa 3 Ottobre 2025 15:56 3:56 pm A che punto sono Bonny e Pio Esposito?. “ A Bonny manca solo la titolarità, ma è subentrato in ogni partita e prima o poi toccherà anche a lui giocare dall’inizio. È un bel giocatore. Loro sanno la mia stima e ciò che penso, io i ragazzi giovani me li curo perché credo in loro e nella loro motivazione. so quanto è importante avere un gruppo con esperienza, ma anche i ragazzi giovani danno fame e energia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - chivu
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
#Inter, #Chivu: "Infortunio di #Thuram non gravissimo, ma servirà un po' per riaverlo con noi. Ho già deciso chi gioca al suo posto" https://calciomercato.com/notizie/inter-chivu-thuram-non-e-gravissimo-ho-gia-deciso-chi-gioca-al-suo-posto/blt58ffc18f5c110201 - X Vai su X
L'Inter di Cristian Chivu si appresta ad affrontare la Cremonese a San Siro senza Marcus Thuram: al suo posto ci sarà Bonny. - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Inter, non ho regole. Mischio le carte in allenamento, li voglio incazzati" - L’ Inter si prepara a tornare in campo per la sesta giornata di Serie A: domani, sabato 4 ottobre, i nerazzurri ospiteranno la Cremonese a San Siro con calcio d’inizio alle ore 18. Secondo tuttosport.com
Inter, Chivu: "L'infortunio di Thuram non è gravissimo. Ho un'idea per il partner di Lautaro" - I nerazzurri, reduci dal successo in Champions League contro lo Slavia Praga, cercano il quinto successo consecutivo tr ... Lo riporta corrieredellosport.it