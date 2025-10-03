Inter Cassano | Il gioco di Chivu mi annoia spero che cambi

Ilprimatonazionale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Antonio Cassano, ex attaccante – tra le altre squadre, anche dell’Inter – e opinionista, ha analizzato l’attuale momento della squadra allenata da  Cristian Chivu. Durante l’ultima diretta su Viva El Futbol, Cassano ha però messo in discussione il gioco della squadra nerazzurra. Secondo Fantantonio, la truppa di Chivu dovrebbe mettersi a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter cassano il gioco di chivu mi annoia spero che cambi

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Cassano: “Il gioco di Chivu mi annoia, spero che cambi”

In questa notizia si parla di: inter - cassano

Cassano ricorda: «Ho giocato con i più grandi come Ronaldo e Ibrahimovic, quel gol contro l’Inter…»

Cassano attacca: «Inzaghi ha preso in giro l’Inter. Sfogo Lautaro sbagliato, ecco cosa avrebbe dovuto fare»

Cassano: «Il Napoli con Conte può aprire un ciclo, l’Inter con Inzaghi non ha aperto una m…»

inter cassano gioco chivuCassano: “Slavia? Inter vinceva pure con U23! Non sento Chivu, ma gli chiedo di…” - A Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League ... Si legge su msn.com

inter cassano gioco chivuCassano insiste: “Chivu passi a 4, ha un giocatore che è top 3 al mondo nel suo ruolo” - Antonio Cassano, a Viva El Futbol, analizzando il momento dell'Inter di Cristian Chivu ha insistito sul passaggio alla difesa a 4 ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Cassano Gioco Chivu