Inter botta per Calhanoglu | è in dubbio per la Cremonese Pronti Frattesi o Sucic

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fastidio alla gamba destra potrebbe portare Chivu a non rischiare. L'azzurro è favorito sul croato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

