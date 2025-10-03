Inter almeno 3 settimane senza Thuram | il piano di Chivu per sostituirlo

nelle partite di ottobre. L’assenza del francese diventa un banco di prova L’infortunio di Marcus Thuram è una tegola pesante, ma non ferma i piani dell’Inter. Cristian Chivu, costretto a rinunciare al suo attaccante per circa un mese, ha già pronta la strategia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

