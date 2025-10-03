Insulti razzisti a McKennie | banditi a vita dall’Allianz Stadium tre tifosi del Parma

Parmatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano rivolto insulti razzisti al centrocampista statunitense della Juve, McKennie. Adesso sono stati identificati e puniti i tre tifosi del Parma che, al termine della sfida dello scorso 24 agosto contro la Juventus all’Allianz Stadium, si erano resi protagonisti di alcune espressioni razziste. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: insulti - razzisti

Indagini su CasaPound, insulti razzisti a tre giovani. Il sindaco: “Adesso basta”

Masterchef Uk nella bufera: licenziati due dei tre giudici per insulti razzisti e molestie

Masterchef, licenziati due giudici: "Insulti razzisti e molestie"

insulti razzisti mckennie banditiInsulti razzisti a McKennie: banditi a vita dallo Stadium 3 tifosi del Parma - Sono stati identificati e puniti i tre tifosi del Parma che, al termine d ella sfida dello scorso 24 agosto contro la Juventus all’Allianz Stadium, si erano resi protagonisti di alcune espressioni raz ... Da gazzettadiparma.it

Juventus-Parma: sanzionati tre tifosi ospiti per insulti razzisti a McKennie - In risposta a quanto accaduto, la Juventus Football Club ha deciso di applicare ai tre individui coinvolti il "Gradimento" ai sensi del proprio Codice di Condotta. Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Insulti Razzisti Mckennie Banditi