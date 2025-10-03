Insulti razzisti a McKennie | banditi a vita dall’Allianz Stadium tre tifosi del Parma

Avevano rivolto insulti razzisti al centrocampista statunitense della Juve, McKennie. Adesso sono stati identificati e puniti i tre tifosi del Parma che, al termine della sfida dello scorso 24 agosto contro la Juventus all’Allianz Stadium, si erano resi protagonisti di alcune espressioni razziste. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: insulti - razzisti

Indagini su CasaPound, insulti razzisti a tre giovani. Il sindaco: “Adesso basta”

Masterchef Uk nella bufera: licenziati due dei tre giudici per insulti razzisti e molestie

Masterchef, licenziati due giudici: "Insulti razzisti e molestie"

Insulti razzisti a #Mckennie, tifosi #Parma sanzionati. #Juve: "Applicato codice di gradimento" - X Vai su X

Sabato ho sentito davvero cosa significa essere comunità. Dopo settimane di insulti razzisti, vedere i Giovani Democratici arrivare da tutta la Toscana e dalla provincia per starmi accanto al mercato è stato qualcosa di straordinario. La loro presenza è stata un - facebook.com Vai su Facebook

Insulti razzisti a McKennie: banditi a vita dallo Stadium 3 tifosi del Parma - Sono stati identificati e puniti i tre tifosi del Parma che, al termine d ella sfida dello scorso 24 agosto contro la Juventus all’Allianz Stadium, si erano resi protagonisti di alcune espressioni raz ... Da gazzettadiparma.it

Juventus-Parma: sanzionati tre tifosi ospiti per insulti razzisti a McKennie - In risposta a quanto accaduto, la Juventus Football Club ha deciso di applicare ai tre individui coinvolti il "Gradimento" ai sensi del proprio Codice di Condotta. Lo riporta ilbianconero.com