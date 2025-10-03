Insulti razzisti a McKennie | banditi a vita dall’Allianz Stadium tre tifosi del Parma

Avevano rivolto insulti razzisti al centrocampista statunitense della Juve, McKennie. Adesso sono stati identificati e puniti i tre tifosi del Parma che, al termine della sfida dello scorso 24 agosto contro la Juventus all’Allianz Stadium, si erano resi protagonisti di alcune espressioni razziste. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Gli insulti razzisti a fine gara, il 24 Agosto scorso, durante gli esercizi di scarico post #JuventusParma, costeranno a 3 tifosi emiliani l'inserimento nella black list del club bianconero che ha identificato i protagonisti prima ancora delle istituzioni.

