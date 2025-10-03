Insieme si può Il Tavolo della disabilità per fare ’rete’ nel territorio

Fare rete. Laboratori o attività sportive, rivolte a persone con disabilità e alle loro famiglie, partendo da una ricognizione dei servizi pubblici e privati già esistenti sul territorio. Creazione di gruppi di lavoro su tematiche inerenti la disabilità anche per proporre occasioni di conferenze ed incontri pubblici e la collaborazione con i CTS, i Centri Territoriali di Supporto che si occupano della formazione dei docenti sulle difficoltà specifiche di apprendimento. Questo l’importante obiettivo della proposta di progetto " Insieme. si può ", che è stata presentata e condivisa nel corso dell’incontro del "Tavolo sulla disabilità" promosso dal Comune, al quale hanno partecipato l’assessora alle politiche sociali e disabilità Silvia Sarti, la garante dei Diritti delle persone con disabilità, Tina Centoni e numerose associazioni di famiglie con persone con disabilità e singole famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

