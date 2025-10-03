Insieme per Avellino e l' Irpinia ricorda il preside Angelo Festa a 10 anni dalla scomparsa
Sabato 4 Ottobre 2025 alle ore 17,00 al circolo della stampa di Avellino l'associazione . Una persona a tutto tondo, che spaziava dal mondo della scuola al cinema, avendo scritto libri sul neorealismo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: insieme - avellino
Il cuore di Avellino batte insieme alla Madonna dell’Assunta
Avellino e “…per la Storia…”: insieme per nuove sfide solidali
Avellino, Trezza: "Bimbo Days: grazie a tutti, insieme oltre l’ostacolo"
5 Anni Insieme grazie a tutti! #fitness #happybirthday #palestra #avellino #clubefitness #igersavellino #gym Palestra ad Avellino Fitness Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Al via la seconda edizione di “Irpinia d’Autore” - L’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” è lieta di comunicare che sabato 27 Settembre 2025 alle ore 17,30 presso il caffè Hope di Avellino in via Episcopio n. Secondo irpinianews.it
Avellino ricorda i bombardamenti del ’43: memoria diventi impegno per la pace - E’ su questo tema che il commissario prefettizio Giuliana Perrotta ha voluto celebrare una ricorrenza tragica per la citt ... Da irpinianews.it