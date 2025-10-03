Insieme a lago e palude ecco ora l' oasi Le Foppe con un nuovo centro visite

Sabato 4 ottobre verrà inaugurato il centro visitatori "Oasi Le Foppe" di Trezzo sull'Adda" in via Miglio 15. Il programma parte alle 16.30 con un benvenuto musicale. Saranno presenti il sindaco di Trezzo sull'Adda Diego Torri, il presidente del Parco Adda Nord Giorgio Monti, la famiglia Radaelli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Veneto, Lombardia e Trentino insieme per studiare la fauna ittica del lago di Garda

Tutti al lago dell’Accesa. Una domenica insieme per pulire i fondali dai rifiuti

Inaugurata sul Lago di Como, insieme a Matteo Salvini, la nuova motonave ibrida di Navigazione Laghi! Un concentrato di tecnologia e sostenibilità che guarda al futuro della mobilità pubblica. Avanti con investimenti veri per territori più moderni, sostenibili e Vai su Facebook

Insieme a lago e palude ecco ora l'oasi Le Foppe con un nuovo centro visite - Il Parco Adda Nord inaugura lo spazio di Vimercate che si unisce alle due aree di Olginate e Brivio dedicate alla biodiversità ... Lo riporta leccotoday.it

Palude Brabbia e lago di Varese da riscoprire - Due documentari dedicati al Lago di Varese e alla Palude Brabbia saranno proiettati sabato sera a Bodio Lomnago. ilgiorno.it scrive