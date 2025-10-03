Insieme a lago e palude ecco ora l' oasi Le Foppe con un nuovo centro visite

Sabato 4 ottobre verrà inaugurato il centro visitatori "Oasi Le Foppe" di Trezzo sull'Adda" in via Miglio 15. Il programma parte alle 16.30 con un benvenuto musicale. Saranno presenti il sindaco di Trezzo sull'Adda Diego Torri, il presidente del Parco Adda Nord Giorgio Monti, la famiglia Radaelli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

