inQuiete Festival di scrittrici a Roma
inQuiete festival di scrittrici a Roma giunge alla non edizione e va in scena al Cinema Avorio e alla Libreria Tuba dal 7 al 12 ottobre.Torneranno i Ritratti di Signora dedicati alle figure di grandi scrittrici, gli incontri sui grandi temi letterari e sociali, la poesia, gli esordi e il nuovo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: inquiete - festival
Primo appuntamento di “La poesia è viva”, lo spazio che il festival dedica a poete di ieri e di oggi. A partire dal progetto editoriale “Genealogie” a cura di inQuiete, Sara De Simone e Caterina Venturini raccontano Emily Dickinson e Audre Lorde: due poete lont - facebook.com Vai su Facebook
Festival della Sapienza: La dignità inquieta ift.tt/I4E3x6b - X Vai su X
Oltre 70 scrittrici, da Ali Farah a Campo al festival inQuiete - Ubah Cristina Ali Farah, Livia Apa, Elisabeth Asbrink, Viola Ardone, Annalena Benini, Isa Borrelli, Rossana Campo, Maylis De Kerangal, Sara De Simone, Lavinia Bianca ... Si legge su ansa.it
A Letterature Festival di Roma una poesia inedita di Camilleri - Più grande e diffuso, torna Letterature Festival Internazionale di Roma che nell'edizione 2025, dedicata al tema 'Ritorni' vedrà tra i grandi ospiti Azar Nafisi, Eshkol Nevo, Ali Smith e i Booker ... Scrive ansa.it