INPS | AppLI arriva sul Portale Giovani come assistente digitale per studio formazione e lavoro
Con un comunicato del 3 ottobre, l’INPS ha annunciato che AppLI, l’assistente digitale sviluppato insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è ora disponibile anche sul Portale Giovani. Lo strumento è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni e fornisce un supporto costante, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per orientarsi tra studio, formazione e opportunità di lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Inps e Ministero del Lavoro presentano AppLI: l’assistente virtuale per l’inserimento lavorativo giovanile
PENSIONI INPS Al via la Campagna RED 2025, Attenzione alla SCADENZA in questo focus previdenza ci occupiamo di pensioni INPS e della nuova Campagna RED 2025.
Inps, anche in Valle il servizio di videochiamata - Sarà possibile prendere un appuntamento tramite il sito web, l'applicazione, il contact center o gli sportelli istituzionali ... Segnala rainews.it
Inps, al via il Portale Giovani per gli under 35: quali sono i servizi presenti - In Italia gli under 35 sono oltre 11 milioni e, secondo Fava, "il futuro del Paese dipende da loro". tg24.sky.it scrive