INPS | AppLI arriva sul Portale Giovani come assistente digitale per studio formazione e lavoro

Con un comunicato del 3 ottobre, l’INPS ha annunciato che AppLI, l’assistente digitale sviluppato insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è ora disponibile anche sul Portale Giovani. Lo strumento è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni e fornisce un supporto costante, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per orientarsi tra studio, formazione e opportunità di lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it