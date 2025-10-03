Ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici di Bari e provincia con l' Iniziativa Domenica al Museo

Torna il 5 ottobre l’appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.Le visite si svolgeranno nei consueti orari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

