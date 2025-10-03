Ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici di Bari e provincia con l' Iniziativa Domenica al Museo
Torna il 5 ottobre l’appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.Le visite si svolgeranno nei consueti orari. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: ingresso - gratuito
Luna Village a Roma: ingresso gratuito al parco d’estate all’Eur
Concerti d’estate, arriva Noemi: tappa del Summer tour ad ingresso gratuito
I duecento anni dei Musei Civici di Padova, il 15 luglio ingresso gratuito per tutti
Domenica 5 ottobre ingresso gratuito in occasione della "Domenica al museo". Vi aspettiamo dalle 14 alle 18 #domenicalmuseo Direzione regionale Musei Liguria Ministero della Cultura Vai su Facebook
Domenica 5 ottobre 2025 ad ingresso gratuito! Torna come di consueto la #Domenicalmuseo l'iniziativa del @MiC_Italia che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali. Scopri di più ?https://capo - X Vai su X
Il 5 ottobre torna #domenicalmuseo: ingresso gratuito nei musei e nei parchi statali - Torna il 5 ottobre l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castel ... Riporta ilvescovado.it
Domenica al Museo: il 5 ottobre musei e parchi archeologici statali gratis per tutti - Si rinnova l'appuntamento con l'arte e la cultura gratuite: il 5 ottobre, torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese ... Come scrive napolitoday.it