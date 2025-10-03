Solo un pacco di patatine, consegnato a Greta Thunberg a favore di telecamere. Poi, nient’altro da mangiare per ore. Anche l’acqua è stata negata da Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla, le cui imbarcazioni, dirette a Gaza cariche di aiuti, sono state abbordate in acque internazionali dalla marina di Tel Aviv. La denuncia della violazione dei diritti degli attivisti è arrivata dalla ong Adalah, che si occupa della loro rappresentanza legale. “Oltre a essere stati privati dell’accesso all’acqua, ai servizi igienici e ai farmaci, è stato loro negato l’accesso agli avvocati, violando il loro diritto fondamentale a un processo equo, a un giudizio imparziale e alla rappresentanza legale”, si legge in una nota dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inginocchiati per ore legati, senza cibo, acqua, farmaci e servizi igienici: i legali degli attivisti della Flotilla denunciano le violazioni israeliane