Inghilterra la chiesa è guidata da una donna | mai successo in 5 secoli

(Adnkronos) – Per la prima volta nei cinque secoli di storia è una donna la guida spirituale della 'Chiesa di Inghilterra', fondata da Enrico VIII nel sedicesimo secolo in rottura con la Chiesa di Roma, e di 85 milioni di anglicani in tutto il mondo. Sarah Mullally, 63 anni, una lunga carriera di successo come . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

inghilterra chiesa 232 guidataInghilterra, la chiesa &#232; guidata da una donna: mai successo in 5 secoli - Per la prima volta nei cinque secoli di storia è una donna la guida spirituale della 'Chiesa di Inghilterra', fondata da Enrico VIII nel sedicesimo secolo in rottura con la Chiesa di Roma, e di 85 mil ... Secondo adnkronos.com

inghilterra chiesa 232 guidataRivoluzione nella Chiesa inglese: una donna eletta vescovo di Canterbury per la prima volta nella storia - Una scelta rivoluzionaria, dopo 500 anni di storia, per la Chiesa d'Inghilterra. Si legge su tg.la7.it

