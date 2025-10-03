Inghilterra la chiesa è guidata da una donna | mai successo in 5 secoli
(Adnkronos) – Per la prima volta nei cinque secoli di storia è una donna la guida spirituale della 'Chiesa di Inghilterra', fondata da Enrico VIII nel sedicesimo secolo in rottura con la Chiesa di Roma, e di 85 milioni di anglicani in tutto il mondo. Sarah Mullally, 63 anni, una lunga carriera di successo come . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
