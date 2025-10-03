Ingenti perdite idriche e teleriscaldamento ko via Jano Planco resta chiusa per lavori urgenti

Riminitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si protraggono fino al 7 ottobre i lavori di ripristino di una tubazione che in via Jano Planco causa ingenti perdite idriche e il malfunzionamento delle linee di teleriscaldamento. La ditta Cbr, per conto del Gruppo Sgr, proseguirà l’intervento e quindi resterà chiusa ancora per qualche giorno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ingenti - perdite

ingenti perdite idriche teleriscaldamentoRimini: proseguono fino al 7 ottobre i lavori in via Jano Planco - Si protraggono fino al 7 ottobre i lavori di ripristino di una tubazione che in via Jano Planco causa ingenti perdite idriche e il malfunzionamento delle ... chiamamicitta.it scrive

ingenti perdite idriche teleriscaldamentoVia Jano Planco, i lavori di ripristino si protraggono fino al 7 ottobre - Si protraggono fino a martedì 7 ottobre i lavori di ripristino di una tubazione che in via Jano Planco ha causato ingenti perdite idriche e il malfunzionamento delle linee di teleriscaldamento. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ingenti Perdite Idriche Teleriscaldamento