Infortunio Thuram novità sui tempi di recupero | cosa filtra sulla Roma e l’obiettivo

Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Cremonese. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter di Cristian Chivu si avvicina al match contro la Cremonese con una certezza e un’assenza pesante. La certezza è il carisma di Lautaro Martinez, leader tecnico e capitano della squadra. L’assenza, invece, è quella di Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, che sta recuperando dall’infortunio e dovrebbe tornare a disposizione il 25 ottobre per la delicata sfida contro il Napoli secondo La Gazzetta dello Sport. Il francese è diventato un punto di riferimento imprescindibile per i nerazzurri già dalla scorsa stagione, grazie alla sua capacità di unire forza fisica, tecnica e disponibilità al sacrificio. 🔗 Leggi su Internews24.com

