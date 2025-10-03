Infortunio Thuram novità sui tempi di recupero | cosa filtra sulla Roma e l’obiettivo
Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Cremonese. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter di Cristian Chivu si avvicina al match contro la Cremonese con una certezza e un’assenza pesante. La certezza è il carisma di Lautaro Martinez, leader tecnico e capitano della squadra. L’assenza, invece, è quella di Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, che sta recuperando dall’infortunio e dovrebbe tornare a disposizione il 25 ottobre per la delicata sfida contro il Napoli secondo La Gazzetta dello Sport. Il francese è diventato un punto di riferimento imprescindibile per i nerazzurri già dalla scorsa stagione, grazie alla sua capacità di unire forza fisica, tecnica e disponibilità al sacrificio. 🔗 Leggi su Internews24.com
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
