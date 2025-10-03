Infortunio Thuram il suo stop non cambia l’umore | Chivu sicuro di una cosa e sul recupero…

Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Cremonese. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter non si lascia abbattere dalla notizia dell’infortunio di Marcus Thuram. Come riportato da SportMediaset, il clima resta positivo: i nerazzurri hanno trovato continuità nei risultati e oggi si sentono più tranquilli nella gestione delle risorse offensive rispetto a un anno fa. La lezione è stata appresa, e il piano è chiaro: niente forzature per non rischiare ricadute, come dimostrato dalla gestione di Lautaro Martinez, lasciato a riposo contro Ajax e Sassuolo per un problema alla schiena. 🔗 Leggi su Internews24.com

