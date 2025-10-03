Infortunio Thuram il suo stop non cambia l’umore | Chivu sicuro di una cosa e sul recupero…
Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Cremonese. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter non si lascia abbattere dalla notizia dell’infortunio di Marcus Thuram. Come riportato da SportMediaset, il clima resta positivo: i nerazzurri hanno trovato continuità nei risultati e oggi si sentono più tranquilli nella gestione delle risorse offensive rispetto a un anno fa. La lezione è stata appresa, e il piano è chiaro: niente forzature per non rischiare ricadute, come dimostrato dalla gestione di Lautaro Martinez, lasciato a riposo contro Ajax e Sassuolo per un problema alla schiena. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - thuram
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
L’attaccante rossonero Christopher Nkunku, lontano dalla nazionale francese da quasi un anno a causa degli infortuni, torna tra i convocati di Deschamps complice anche l’infortunio dell’interista Marcus Thuram. - facebook.com Vai su Facebook
TORNA INTER ZONE EP.51: L'#Inter accelera in campionato e in Champions alle porte della nuova sosta. L'infortunio di Marcus #Thuram e le prossime mosse sul calciomercato Con Lorenzo Polimanti, Flaminia Laurenzi e Raffaele Amato - X Vai su X
Inter, l’infortunio di Thuram è grave: Chivu perde il suo attaccante nel mese decisivo, ecco quali partite salterà - L’ottimismo fatto trapelare da Marcus Thuram dopo la vittoria a San Siro contro lo Slavia Praga è stato brutalmente smentito dall’esito degli esami: l’attaccante dell’ Inter ha accusato un risentiment ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Infortunio Thuram, tegola Inter: rischia uno stop lungo. L’obiettivo può essere… - L’obiettivo può essere quello scontro diretto Una vittoria netta, ma dal sapore amaro. calcionews24.com scrive