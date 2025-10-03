Infortunio Thuram ecco come ha lavorato il centrocampista francese a due giorni da Juve Milan | una novità che fa ben sperare Ultime

di Marco Baridon Infortunio Thuram, ecco come ha lavorato il centrocampista francese nell’allenamento odierno: le ultime novità su Juve Milan. Una piccola luce in fondo al tunnel, una speranza che si riaccende. In casa Juventus si continua a lavorare con il fiato sospeso per il recupero di Khéphren Thuram in vista del big match di domenica contro il Milan. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da , la giornata di oggi ha portato una novità importante, che lascia aperto uno spiraglio per la sua presenza. Il centrocampista francese, fermo per un sovraccarico al polpaccio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Champions League, ha infatti svolto una parte dell’allenamento odierno con il resto del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Thuram, ecco come ha lavorato il centrocampista francese a due giorni da Juve Milan: una novità che fa ben sperare. Ultime

In questa notizia si parla di: infortunio - thuram

