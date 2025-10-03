Inter News 24 Infortunio Thuram, Chivu tranquillizza tutti in conferenza stampa. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter Cremonese. Alla vigilia della sfida tra Inter e Cremonese, partita valida per la sesta giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle condizioni di Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997 costretto allo stop dopo il match di Champions League contro lo Slavia Praga. COS’HA THURAM DI INSOSTITUIBILE – « Marcus è il giocatore che a Cagliari è uscito per primo, dopo un’ora, e si è dato qualche minuto in più per riposare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, Chivu tranquillizza tutti: «Dispiace perderlo anche dal punto di vista umano, ma non è gravissimo. Servirà solo…»