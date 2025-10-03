Infortunio Dybala l’argentino vede la luce | può essere già al 100% per Roma Inter? Le ultime sulle sue condizioni

Inter News 24 verso la gara con la Fiorentina. Paulo Dybala, attaccante della Roma, è tornato ad allenarsi con il gruppo a quindici giorni dalla sfida contro l’ Inter di Cristian Chivu, la prima gara dopo la sosta per le Nazionali. L’ argentino, che aveva accusato un infortunio alla coscia durante il match contro il Torino lo scorso 14 settembre, ha finalmente superato il problema fisico che lo aveva costretto a fermarsi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il test odierno a Trigoria ha avuto esito positivo, e Dybala potrebbe essere convocato per la sfida di domenica pomeriggio contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

