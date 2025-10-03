Infortunio Chiesa Slot annuncia importanti novità sulle condizioni dell’ex Juventus | come sta dopo l’ultimo stop fisico Ecco cosa ha detto

Infortunio Chiesa, il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato così delle condizioni dell’ex Juventus dopo l’ultimo stop fisico. Come sta. Un sospiro di sollievo per l’attacco, una tegola pesantissima per la porta. Giornata di notizie contrastanti in casa Liverpool: il tecnico Arne Slot ha annunciato il rientro in gruppo di Federico Chiesa e Hugo Ekitiké, ma ha anche confermato che dovrà fare a meno a lungo del portiere Alisson. Tornano Chiesa ed Ekitiké. Le buone notizie arrivano dal reparto offensivo. Torna ad allenarsi con i compagni l’ex stella della Juve, Federico Chiesa. L’attaccante classe 1997 aveva saltato per un problema fisico la sfortunata trasferta di Champions League in casa del Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

