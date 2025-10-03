Infortunio Cabal quanto dovrà stare ai box il difensore della Juve? Spunta la partita del possibile ritorno | ecco come sarà sostituito da Tudor

Infortunio Cabal, quanto dovrà stare ai box il difensore della Juve? Ci sono aggiornamenti dopo l’esito degli esami. Piove sul bagnato in casa Juventus. In un momento già delicato per la difesa, arriva una notizia pesantissima dall’infermeria: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Juan Cabal hanno confermato le sensazioni negative della serata di Champions League. Una tegola che aggrava la crisi difensiva della squadra di Igor Tudor in vista del big match contro il Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la diagnosi per il difensore colombiano, uscito in lacrime dopo appena 15 minuti contro il Villarreal, è severa: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

