Infortunio Cabal nervo scoperto a sinistra ora? Come Tudor potrebbe tappare il buco lasciato dallo stop del colombiano C’è una soluzione in mente i dettagli

Infortunio Cabal, la soluzione di Igor Tudor per “tappare” il buco lasciato scoperto dallo stop del difensore colombiano. C’è una soluzione in mente. Un infortunio che pesa come un macigno, un’emergenza che si apre sulla fascia sinistra. Il grave stop di Juan Cabal, che lo terrà ai box per almeno un mese e mezzo, costringe Igor Tudor a ridisegnare i suoi piani e riapre un caso che sembrava chiuso: quello legato a Filip Kostic. Il ko di Cabal: Cambiaso torna a sinistra. La lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra subita dal colombiano in Champions è una tegola pesantissima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

