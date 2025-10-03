Infortunio Cabal nervo scoperto a sinistra ora? Come Tudor potrebbe tappare il buco lasciato dallo stop del colombiano C’è una soluzione in mente i dettagli
Infortunio Cabal, la soluzione di Igor Tudor per “tappare” il buco lasciato scoperto dallo stop del difensore colombiano. C’è una soluzione in mente. Un infortunio che pesa come un macigno, un’emergenza che si apre sulla fascia sinistra. Il grave stop di Juan Cabal, che lo terrà ai box per almeno un mese e mezzo, costringe Igor Tudor a ridisegnare i suoi piani e riapre un caso che sembrava chiuso: quello legato a Filip Kostic. Il ko di Cabal: Cambiaso torna a sinistra. La lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra subita dal colombiano in Champions è una tegola pesantissima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - cabal
Infortunio Cabal: stesso percorso di riabilitazione di Bremer, ma tempistiche differenti! Il colombiano potrebbe tardare di un mese e mezzo il suo rientro in campo: l’indiscrezione
Infortunio Cabal, a che punto è il recupero del difensore colombiano? Tutti le novità sul calciatore di proprietà della Juventus
Infortunio Cabal, finalmente arrivano buone notizie sull’esterno colombiano: il grave stop è ormai alle spalle! Il sudamericano è pronto a fare questo: la notizia
Cosa cambia alla Juventus dopo l'infortunio di Cabal: Kelly senza alternative di ruolo, più spazio per Kostic? - X Vai su X
Juventus, infortunio Cabal: lesione al bicipite femorale e stop - facebook.com Vai su Facebook