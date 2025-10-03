Infortunio Bremer ci sono novità dopo l’allenamento odierno | ecco come sta Gleison e le ultime novità in vista di Juve Milan
di Marco Baridon Infortunio Bremer, ci sono novità dopo l’allenamento odierno: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa in vista di Juve Milan. Le speranze di vedere Gleison Bremer in campo contro il Milan sono appese a un filo. Anche nella giornata di oggi, a soli due giorni dal big match dell’Allianz Stadium, il difensore brasiliano della Juventus ha proseguito con il suo programma di lavoro personalizzato, senza mai allenarsi con il resto del gruppo come appreso da . Una situazione che rende la sua presenza per domenica sera sempre più improbabile. Il leader della retroguardia bianconera sta lottando con le conseguenze della forte botta al ginocchio sinistro (lo stesso operato in passato) rimediata contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bremer vede la luce in fondo al tunnel: la Juventus e il difensore hanno cerchiato in rosso questa data per il rientro dall’infortunio. Ecco quando tornerà in campo
Infortunio Cabal: stesso percorso di riabilitazione di Bremer, ma tempistiche differenti! Il colombiano potrebbe tardare di un mese e mezzo il suo rientro in campo: l’indiscrezione
Infortunio Bremer: il difensore brasiliano della Juventus si allena e manda un messaggio ai tifosi! La FOTO gasa tutto l’ambiente bianconero
