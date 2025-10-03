di Marco Baridon Infortunio Bremer, ci sono novità dopo l’allenamento odierno: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa in vista di Juve Milan. Le speranze di vedere Gleison Bremer in campo contro il Milan sono appese a un filo. Anche nella giornata di oggi, a soli due giorni dal big match dell’Allianz Stadium, il difensore brasiliano della Juventus ha proseguito con il suo programma di lavoro personalizzato, senza mai allenarsi con il resto del gruppo come appreso da . Una situazione che rende la sua presenza per domenica sera sempre più improbabile. Il leader della retroguardia bianconera sta lottando con le conseguenze della forte botta al ginocchio sinistro (lo stesso operato in passato) rimediata contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, ci sono novità dopo l’allenamento odierno: ecco come sta Gleison e le ultime novità in vista di Juve Milan