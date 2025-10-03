Infortunati Juventus | Bremer e Thuram saranno convocati con il Milan Sky? Le attuali sensazioni sulla loro presenza o meno domenica all’Allianz Stadium
Infortunati Juventus: Bremer e Thuram convocati domenica con il Milan? Le sensazioni sulla loro presenza o meno all’Allianz Stadium nel big match. Notizie a due facce sugli infortunati Juventus. A due giorni dalla super sfida contro il Milan, Igor Tudor incassa segnali positivi per Khéphren Thuram, ma vede allontanarsi la possibilità di recuperare Gleison Bremer. A fare il punto, l’inviato di Sky Sport, Paolo Aghemo. Bremer a forte rischio: ottimismo congelato. L’allarme più grande riguarda il leader difensivo. Bremer ha continuato ad allenarsi a parte e, come spiega Aghemo, « se nei giorni scorsi c’era un cauto ottimismo, oggi si è un po’ raffreddato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunati - juventus
Juventus Inter, tornano i nazionali dei bianconeri: ecco qual è la situazione infortunati in vista del Derby d’Italia
Infortunati Atalanta verso la Juventus: migliorano le condizioni di De Ketelaere, da valutare altri due giocatori di Juric. Gli aggiornamenti
Infortunati Atalanta: chi recupera con la Juventus? Ultime. E Lookman…
#Juventus #Milan : infortunati, squalificati e giocatori in dubbio, chi gioca e chi no. Le ultime su #Bremer , #Thuram , #Tomori e #Leao https://calciomercato.com/liste/juventus-milan-squalificati-infortunati-chi-recupera-e-chi-no-da-bremer-a-leao-da-thuram-a-to - X Vai su X
Infortunati #Juventus ? Il punto su #Thuram e #Bremer - facebook.com Vai su Facebook
Infortunati Juve: da Bremer a Thuram, quando potrebbero rientrare i bianconeri non convocati per il match col Villarreal. Il punto - Infortunati Juve, i due big non ce la fanno per la Champions: lo staff medico al lavoro per un recupero lampo in vista della supersfida di domenica La notizia che nessuno voleva è diventata ufficiale: ... juventusnews24.com scrive
Juventus-Milan, squalificati, infortunati, chi recupera e chi no: da Bremer a Leao, da Thuram a Tomori - 45, ma il big match di questo turno, la partita da cerchiare in rosso, è la sfida dell'Allianz St ... Come scrive msn.com