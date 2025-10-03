Infortunati Juventus | Bremer e Thuram saranno convocati con il Milan Sky? Le attuali sensazioni sulla loro presenza o meno domenica all’Allianz Stadium

Infortunati Juventus: Bremer e Thuram convocati domenica con il Milan? Le sensazioni sulla loro presenza o meno all’Allianz Stadium nel big match. Notizie a due facce sugli infortunati Juventus. A due giorni dalla super sfida contro il Milan, Igor Tudor incassa segnali positivi per Khéphren Thuram, ma vede allontanarsi la possibilità di recuperare Gleison Bremer. A fare il punto, l’inviato di Sky Sport, Paolo Aghemo. Bremer a forte rischio: ottimismo congelato. L’allarme più grande riguarda il leader difensivo. Bremer ha continuato ad allenarsi a parte e, come spiega Aghemo, « se nei giorni scorsi c’era un cauto ottimismo, oggi si è un po’ raffreddato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

