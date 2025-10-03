Infortunati Juve importantissime novità dalla Continassa su Thuram e Bremer | cosa filtra in vista della sfida contro il Milan Tutti gli aggiornamenti

di Marco Baridon Infortunati Juve, importantissime novità dalla Continassa su Thuram e Bremer: ecco le condizioni dei due bianconeri. Meno due al big match. La Juventus continua a preparare la supersfida di domenica sera contro il Milan, ma Igor Tudor deve ancora fare i conti con l’infermeria. L’attenzione è tutta concentrata sulle condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram, e le ultime notizie, riportate da , delineano due percorsi di recupero differenti. La situazione più complicata resta quella di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, leader della retroguardia, ha svolto anche oggi un allenamento differenziato, senza mai unirsi al resto dei compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

