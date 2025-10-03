Informazione prevenzione e consapevolezza | Combattere il papillomavirus HPV
Lorenzo Agoni presenta un manuale di autodifesa per pazienti alle prime armi”. Genere: Saggistica Pagine: 232 Prezzo: 19,50 € Codice ISBN: 979-1222804170 “Combattere il papillomavirus (HPV). Manuale di autodifesa per pazienti alle prime armi” rappresenta un contributo significativo alla divulgazione scientifica nel campo della prevenzione e del trattamento dell’infezione da papillomavirus umano; l’autore, Lorenzo Agoni, medico chirurgo specializzato in ostetricia e ginecologia, ha concepito questo saggio come strumento pratico e accessibile per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta alla complessa realtà dell’HPV, garantendo rigore scientifico e correttezza delle informazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Nonostante l'aumento dei contagi, solo il 30% degli italiani si è sottoposto almeno una volta a uno screening per le infezioni sessuali. Mancano informazione, accesso ai servizi e una cultura della prevenzione
Il M5S di Avellino rivendica l'importanza dei consultori: "Presidio di supporto, informazione e prevenzione"
A Volturara Appula screening e informazione per la prevenzione dei tumori femminili
