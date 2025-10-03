Infarto sul lavoro salvato in extremis

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di grande apprensione nella mattinata di ieri a San Vittore Olona, dove un uomo di 48 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava al lavoro in una ditta di via Puccini. Secondo le prime informazioni, il malore si è verificato intorno alle 9.43, suscitando immediata preoccupazione tra colleghi e testimoni presenti sul posto. La prontezza del personale nel dare l’allarme e dei soccorsi nell’intervenire è stata fondamentale: il personale della Croce Rossa ha avviato le manovre di rianimazione sul luogo del malore. Dopo un delicato e concitato intervento, i sanitari sono riusciti a stabilizzare le condizioni dell’uomo, che è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

infarto sul lavoro salvato in extremis

© Ilgiorno.it - Infarto sul lavoro, salvato in extremis

In questa notizia si parla di: infarto - lavoro

Dramma sul lavoro, operaio 49enne muore d'infarto infarto durante una pausa. E' accaduto nel Salento

Roma, donna accompagna la sorella in ospedale ma le viene un infarto: dottoressa arriva in anticipo al lavoro e le salva la vita

La dottoressa Maddalena Carta morta di infarto nel Nuorese, aveva in carico 5000 pazienti: "Morta sul lavoro"

infarto lavoro salvato extremisInfarto sul lavoro, salvato in extremis - Momenti di grande apprensione nella mattinata di ieri a San Vittore Olona, dove un uomo di 48 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava al lavoro in una ditta di via Puccini. Da ilgiorno.it

infarto lavoro salvato extremisColpito da infarto mentre sta correndo: salvato in extremis dal 118 - All’arrivo del personale sanitario, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, il paziente si trovava in arresto cardiaco. Da napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Infarto Lavoro Salvato Extremis