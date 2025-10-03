Infarto sul lavoro salvato in extremis
Momenti di grande apprensione nella mattinata di ieri a San Vittore Olona, dove un uomo di 48 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava al lavoro in una ditta di via Puccini. Secondo le prime informazioni, il malore si è verificato intorno alle 9.43, suscitando immediata preoccupazione tra colleghi e testimoni presenti sul posto. La prontezza del personale nel dare l’allarme e dei soccorsi nell’intervenire è stata fondamentale: il personale della Croce Rossa ha avviato le manovre di rianimazione sul luogo del malore. Dopo un delicato e concitato intervento, i sanitari sono riusciti a stabilizzare le condizioni dell’uomo, che è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
infarto - lavoro
