indy sopravvive alla sorprendente conclusione del film secondo il regista di good boy

Il film Good Boy, diretto da Ben Leonberg al suo debutto nel ruolo di regista, rappresenta un esempio di horror sovrannaturale narrato dal punto di vista di un cane. Uscito nelle sale il 3 ottobre 2025, questo lungometraggio ha suscitato interesse grazie alla sua narrazione originale e alle scelte narrative che sfidano le convenzioni del genere. l'importanza della conclusione in Good Boy. un finale studiato per sorprendere gli spettatori. Nonostante i momenti cruenti e le svolte drammatiche, il film si conclude con la sopravvivenza del protagonista a quattro zampe, Indy. Questa decisione è stata presa intenzionalmente dai realizzatori, che hanno sempre voluto che Indy rimanesse vivo fino all'epilogo.

